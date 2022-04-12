Россия осталась без сантехники и части экономики: итоги на экономическом фронте 12 апреля

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Подходит к концу седьмая неделя украинского сопротивления против начавшейся россиянами войны. Украинцы, многие из которых вынуждены были временно переехать в западные регионы, поддерживают экономический фронт этой войны: возобновляют бизнес, платят налоги, обеспечивают людей работой.

И хотя ущерб, нанесенный оккупантами, исчисляется в сотнях миллиардов долларов, Украина постепенно оправляется от шока первых дней вторжения.

Россия же, наоборот, с каждым днем испытывает последствия своей жестокой войны против мирной страны все сильнее, и наконец начинает признавать очевидные убытки в своей экономике.

Прощайте, инвестиции – привет, падение экономики

После недель промедлений в РФ смогли подсчитать свои потери от санкций и от отказа цивилизованного мира иметь какие-либо связи с государством-агрессором. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что по официальному прогнозу снижение ВВП России составит более 10%. Ранее во Всемирном банке оценивали падение еще больше – в 11,2%.

Конечно, реальная цифра сокращения вражеской экономики будет зависеть от ее способности продавать миру свои энергоресурсы, прежде всего нефть и газ. При том, что санкции против российской нефти уже "на столе" в странах ЕС и должны быть учтены в шестом санкционном пакете.

Тем временем российские власти продолжают генерировать случайные нелогичные решения, которые тем не менее помогают уничтожать экономику агрессора. В очередной раз депутаты вражеской думы зарегистрировали законопроект, которым разрешают местным судам вводить внешнее управление в иностранных компаниях, ушедших с российского рынка из-за войны войны РФ в Украине.

В общих чертах это чем-то сродни рейдерству в законе. Поскольку подобные инициативы отнюдь не похожи на цивилизованные практики ведения бизнеса, такой шаг может заставить задуматься даже международные компании, которые не собирались покидать страну-агрессора. Вряд ли привыкший к четким правилам игры бизнес заинтересован работать в стране, власть которой способна нарушить все права частной собственности так же легко, как и границы суверенного государства.

Подобные шаги россии оказывают большую услугу для усилий Украины, потому что дают международным компаниям дополнительный стимул уйти из страны-агрессора. Причем параллельно работают и другие факторы, в том числе санкции.

Так, немецкая энергетическая компания Uniper теперь не намерена продлевать контракты на поставку угля из России и не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку природного газа.

Инвестиционные горизонты в России выглядят отлично – во вторник российские компании продолжают одна за другой входить в технические дефолты. Сегодня особо не повезло подсанкционному российскому олигарху Алексею Мордашову.

Сначала его Nordgold из-за санкций не смогла произвести выплаты по долгу и оказалась на грани технического дефолта, а впоследствии стало известно, что руководство другой его компании "Северсталь" не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за 2 квартала.

Россиян оставили без сантехники

И пока инвестиционный сектор продолжает идти ко дну, в российских магазинах начались перебои с поставками сантехники, трубопроводных связующих элементов, инструментов и строительной химии.

Ситуацию повлекли за собой логистические сложности и новые санкции ЕС, которые сильно ограничивают возможность поставки к агрессору этих деталей как из-за блокирования работы транспортных операторов, так и из-за запрета экспорта в РФ ряда строительных и отделочных материалов.

Кроме того, проблемы возникают при проведении оплаты поставщикам и производителям из других стран.

Кроме сантехники, дефицит уже на горизонте в части запасов красок и лаков, глины, ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов, черепицы из керамики и т.д.

Но и с запасами в России сейчас непросто, ведь специалисты ожидают сокращения рынка складской недвижимости на 40-50% по итогам года.

Российские депутаты стреляют себе в ногу

После запрета на поставку в РФ телекоммуникационных технологий в рамках 5-го пакета санкций ЕС вслед за Ericsson из России уходит и финский производитель телекоммуникационной техники Nokia. На российский рынок приходилось только 2% продаж компании, впрочем, она обеспечивала около 1400 рабочих мест россиянам.

Кроме того, Hesburger уже в апреле закрывает все свои фастфуд-рестораны в России, в которых работало более 700 сотрудников, а сеть строительных гипермаркетов ОВІ продаст российскому инвестору свои магазины в стране с более чем 4,5 тысячами работников.

Вероятнее всего, ОВІ передаст права на доверительное управление без разрешения использовать свой бренд. И они не единственные, кто не хочет обесценивать бренд-капитал.

Как стало известно, аудиторская фирма из "Большой четверки" EY, заявлявшая о прекращении работы в России, в реестах уже переименована в ООО "Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги".