Благодаря дивидендам налоговая перевыполнит план на март

В Налоговой службе будет перевыполнение предыдущего плана сборов за март, который создавался еще до войны.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью LB.ua.

"Это обусловлено тем, что мы смогли принять решение, чтобы банки, в первую очередь отечественные, заплатили дивиденды. В частности, ПриватБанк заплатил 28 млрд грн вперед. Хотя должен был это сделать в мае-июне", - сообщил он.

Министр добавил, что также в этот список входят крупные корпорации, в первую очередь частные, которые имели возможность сделать авансовые платежи в бюджет. Поэтому налоговая уже собрала более 70 млрд грн, резюмировал министр.

Напоминаем:

Кабинет министров обязал ряд предприятий госсектора, в том числе энергетических, срочно перечислить дивиденды по результатам хозяйственной деятельности в 2021 году.