Правительство готовится снова сокращать расходы бюджета ради армии

В условиях военного положения правительство готовится к очередной волне сокращения расходов для консолидации средств на нужды армии.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.

Он отметил, что согласно Бюджетному кодексу правительство имеет право самостоятельно сокращать, перераспределять расходы и направлять их в резервный фонд. К последнему направляются средства, предназначенные для обеспечения неотложных расходов.

"Мы сократили все капитальные расходы, направив их в резервный фонд. Кроме того, мы не финансируем капитальные затраты на развитие и в ограниченном количестве – текущие и защищенные расходы. То есть, защищенные расходы финансируем в части пенсий, зарплат педагогов и медиков, энергоносителей, обслуживания долга. Военный бюджет приоритетный, там все финансируется, – рассказал Марченко.

Министр продолжил, что сейчас будет очередная волна перераспределения расходов из-за решения правительства, но не уточнил, по каким направлениям будут сокращаться расходы.

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