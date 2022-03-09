Падение рубля продолжается: курсы евро и доллара на Мосбирже обновили исторический рекорд

Рубль упал более чем на 8% к доллару, а евро обновил исторический рекорд в начале торгов 9 марта на Московской бирже. Позже рекорд обновил и доллар.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные торгов.

Это первая сессия через пять дней.

По данным торгов, курс доллара в первые минуты сессии прибавил 8,88 рубля и достиг 113,8 рубля.

"Потом курс доллара вырос еще сильнее – до 117,355 рубля на пике: это на 12,355 рубля (11,77%) больше, чем на закрытии торгов 4 марта", – говорится в сообщении.

При этом курс евро обновил исторический рекорд стоимости. Европейская валюта подорожала до 127,425 рубля.

Евро на пике стоил на 8,432 рубля (7%) больше, чем закрытие биржи 4 марта. Предыдущий рекорд стоимости евро был установлен 4 марта, составив 125,968 рубля.

Рубль и акции российских компаний обрушились после начала войны РФ против Украины. Торги российскими приостановили также Нью-Йоркская фондовая биржа, Nasdaq и Лондонская биржа.

UPD. Доллар уже 120 руб., евро – 129,4 руб.

Напоминаем:

Центробанк РФ запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тысяч.

Страна-агрессор на фоне жестких экономических санкций начала вводить ограничения на импорт и экспорт продукции.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.

Страны ЕС, Британия и США ранее наложили санкции против Центрального банка РФ и Министерства финансов России, что фактически блокирует валютные резервы агрессора и делает невозможными валютные интервенции для поддержания курса рубля.