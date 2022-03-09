Падение рубля продолжается: курсы евро и доллара на Мосбирже обновили исторический рекорд
Рубль упал более чем на 8% к доллару, а евро обновил исторический рекорд в начале торгов 9 марта на Московской бирже. Позже рекорд обновил и доллар.
Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные торгов.
Это первая сессия через пять дней.
По данным торгов, курс доллара в первые минуты сессии прибавил 8,88 рубля и достиг 113,8 рубля.
"Потом курс доллара вырос еще сильнее – до 117,355 рубля на пике: это на 12,355 рубля (11,77%) больше, чем на закрытии торгов 4 марта", – говорится в сообщении.
При этом курс евро обновил исторический рекорд стоимости. Европейская валюта подорожала до 127,425 рубля.
Евро на пике стоил на 8,432 рубля (7%) больше, чем закрытие биржи 4 марта. Предыдущий рекорд стоимости евро был установлен 4 марта, составив 125,968 рубля.
Рубль и акции российских компаний обрушились после начала войны РФ против Украины. Торги российскими приостановили также Нью-Йоркская фондовая биржа, Nasdaq и Лондонская биржа.
UPD. Доллар уже 120 руб., евро – 129,4 руб.
Напоминаем:
Центробанк РФ запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тысяч.
Страна-агрессор на фоне жестких экономических санкций начала вводить ограничения на импорт и экспорт продукции.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.
Страны ЕС, Британия и США ранее наложили санкции против Центрального банка РФ и Министерства финансов России, что фактически блокирует валютные резервы агрессора и делает невозможными валютные интервенции для поддержания курса рубля.
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua