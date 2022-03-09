Банки в РФ начали открывать депозиты в юанях на фоне валютных ограничений Центробанка
Российский банк ВТБ запустил валютный депозит в китайских юанях на фоне запрета Центробанка РФ выдавать россиянам более 10 тыс. долларов с депозитов и счетов.
Об этом пишет РБК.
Ставка – 8% годовых, срок размещения – до полугода, можно открыть с 9 марта.
"В мобильном приложении ВТБ вклад можно открыть на сумму от 100 юаней (примерно 1149 рублей по курсу ЦБ на 9 марта), в отделении – от 500 юаней (около 5745 рублей по курсу ЦБ)", – говорится в сообщении.
По мнению ВТБ, депозит в юанях станет "максимально выгодной альтернативой" депозитам в других иностранных валютах, что позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель.
Банк попал в санкции США.
Кроме того, возможность открывать расчетные счета и депозиты в юанях для массового розничного сегмента прорабатывают Альфа-банк (пока счета в юанях доступны только клиентам с крупным частным капиталом), МКБ (сейчас в юанях могут открывать счета корпоративные клиенты), банк "Дом.РФ", МТС-банк (открывают счета для клиентов, занимающихся ВЭД), "Уралсиб", банк "Зенит", пишет "Коммерсант".
Напоминаем:
Центробанк РФ запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тысяч.
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