Банки в РФ начали открывать депозиты в юанях на фоне валютных ограничений Центробанка

Российский банк ВТБ запустил валютный депозит в китайских юанях на фоне запрета Центробанка РФ выдавать россиянам более 10 тыс. долларов с депозитов и счетов.

Об этом пишет РБК.

Ставка – 8% годовых, срок размещения – до полугода, можно открыть с 9 марта.

"В мобильном приложении ВТБ вклад можно открыть на сумму от 100 юаней (примерно 1149 рублей по курсу ЦБ на 9 марта), в отделении – от 500 юаней (около 5745 рублей по курсу ЦБ)", – говорится в сообщении.

По мнению ВТБ, депозит в юанях станет "максимально выгодной альтернативой" депозитам в других иностранных валютах, что позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель.

Банк попал в санкции США.

Кроме того, возможность открывать расчетные счета и депозиты в юанях для массового розничного сегмента прорабатывают Альфа-банк (пока счета в юанях доступны только клиентам с крупным частным капиталом), МКБ (сейчас в юанях могут открывать счета корпоративные клиенты), банк "Дом.РФ", МТС-банк (открывают счета для клиентов, занимающихся ВЭД), "Уралсиб", банк "Зенит", пишет "Коммерсант".

Напоминаем:

Центробанк РФ запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тысяч.

Страна-агрессор на фоне жестких экономических санкций начала вводить ограничения на импорт и экспорт продукции.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.

Страны ЕС, Британия и США ранее наложили санкции против Центрального банка РФ и Министерства финансов России, что фактически блокирует валютные резервы агрессора и делает невозможными валютные интервенции для поддержания курса рубля.