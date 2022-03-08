США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

Соединенные Штаты Америки вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа.

Об этом в своем выступлении заявил президент США Джо Байден.

"Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергии. Это значит, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США", – подчеркнул Байден.

По его словам, решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но в Вашингтоне считают, что должны сделать этот шаг.

"Защита демократии имеет свою цену, но мы отдавали себе отчет, что мы должны это сделать", - подчеркнул Байден.

Он добавил, что проконсультировался с союзниками, прежде чем принять это решение, но, по его словам, США идут на этот запрет, "понимая, что многие наши европейские союзники и партнеры, возможно, не в состоянии присоединиться к нам".

"Соединенные Штаты производят гораздо больше нефти внутри страны, чем вся Европа и все европейские страны вместе", – добавил президент США.

Кроме того, Британия заявила, что до конца 2022 года полностью прекратит импорт российской нефти.

Экономическая правда