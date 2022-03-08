PepsiCo ограничит продажи в РФ, но не полностью
Вторник, 8 марта 2022, 23:27
Корпорация PepsiCo, которая вслед за конкурентом Coca Cola заявила об ограничении продаж в РФ, продолжит торговлю молочными продуктами и детским питанием.
Об этом сообщает Reuters.
Так, компания среди последних заявила об ограничении бизнеса с агрессором. Но полностью продажи компания не остановит, а только удалит из продажи содовую Pepsi.
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