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Укр / Рус

PepsiCo ограничит продажи в РФ, но не полностью

Вторник, 8 марта 2022, 23:27

Корпорация PepsiCo, которая вслед за конкурентом Coca Cola заявила об ограничении продаж в РФ, продолжит торговлю молочными продуктами и детским питанием.
Об этом сообщает Reuters.
Так, компания среди последних заявила об ограничении бизнеса с агрессором. Но полностью продажи компания не остановит, а только удалит из продажи содовую Pepsi.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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