PepsiCo ограничит продажи в РФ, но не полностью

Корпорация PepsiCo, которая вслед за конкурентом Coca Cola заявила об ограничении продаж в РФ, продолжит торговлю молочными продуктами и детским питанием.

Об этом сообщает Reuters.

Так, компания среди последних заявила об ограничении бизнеса с агрессором. Но полностью продажи компания не остановит, а только удалит из продажи содовую Pepsi.