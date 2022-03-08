Coca-Cola заявила, что временно приостановит работу в РФ

Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России на 13-й день после начала войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания заявила, что "продолжит отслеживать ситуацию и оценивать ее с учетом того, как будут разворачиваться события".

Портфолио компании по направлению газированных напитков включает в себя Coca-Cola, Sprite и Fanta.