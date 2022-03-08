Coca-Cola заявила, что временно приостановит работу в РФ
Вторник, 8 марта 2022, 22:54
Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России на 13-й день после начала войны против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Компания заявила, что "продолжит отслеживать ситуацию и оценивать ее с учетом того, как будут разворачиваться события".
Портфолио компании по направлению газированных напитков включает в себя Coca-Cola, Sprite и Fanta.
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