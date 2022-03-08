PepsiCo обмежить продажі в РФ, але не повністю

Бути готовим. Якщо в Україні вимкнули зв'язок: як підготуватися Усі українці повинні бути готові до перебоїв із зв’язком. Навіть якщо масового відключення зв'язку в країни не буде, можливі локальні перебої, тому ці знання можуть допомогти у відповідальний момент.

Поки всі панікують, Україна скуповує свої борги. Що відбувається? Уряд скористався панікою навколо ескалації на кордонах, щоб викупити частину боргових зобов'язань. Яку частку боргу викупив Мінфін і чи виграють від цього українці.