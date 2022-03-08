Всі розділи
Укр / Рус

PepsiCo обмежить продажі в РФ, але не повністю

Вівторок, 8 березня 2022, 23:27

Корпорація PepsiCo, яка слідом за конкурентом Coca Cola заявила про обмеження продажів в РФ, продовжить торгувати молочними продуктами та дитячим харчуванням.

Про це повідомляє Reuters.

Так, компанія серед останніх заявила про обмеження бізнесу з агресором. Та повністю продажі компанія не зупинить, а лише вилучить з продажу содову Pepsi.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті