PepsiCo обмежить продажі в РФ, але не повністю
Вівторок, 8 березня 2022, 23:27
Корпорація PepsiCo, яка слідом за конкурентом Coca Cola заявила про обмеження продажів в РФ, продовжить торгувати молочними продуктами та дитячим харчуванням.
Про це повідомляє Reuters.
Так, компанія серед останніх заявила про обмеження бізнесу з агресором. Та повністю продажі компанія не зупинить, а лише вилучить з продажу содову Pepsi.
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