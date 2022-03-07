Россия может в апреле объявить дефолт "как Венесуэла" – Morgan Stanley

Льготный период по российским внешним облигациям 2023 и 2043 годов заканчивается 15 апреля – шансы РФ осуществить выплаты все меньше, и просрочка в апреле означает дефолт "как в Венесуэле".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Саймона Вейвера, старшего стратегиста в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран в Morgan Stanley.

По данным Morgan Stanley & Co, шансы России осуществить выплаты по внешнему долгу уменьшаются, поскольку цены на облигации падают, в стране наступает рецессия и нарастают ограничения выплат после вторжения в Украину.

"Мы видим дефолт как самый вероятный сценарий", - написал Вейвер. "В случае дефолта, вряд ли ситуация будет обычной - сравнение с Венесуэлой будет наиболее точным".

Дефолт может наступить уже 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам, которые российское правительство задолжало по долларовым облигациям в 2023 и 2043 годах.

Хотя котировки государственного долга редко падают до однозначных цифр, в Morgan Stanley считают, что российские облигации могут приблизиться. Ливан и Венесуэла являются единственными последними примерами столь низкого снижения долга страны.

Южноамериканская страна и государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela S.A. объявили дефолт на сумму 60 миллиардов долларов свыше четырех лет назад.

По словам Вейвера, Россия сродни Венесуэле, поскольку у нее также есть значительные нефтяные активы, которые могут работать только после снятия санкций.

Кроме того, Morgan Stanley отмечает неопределенность относительно того, позволят ли банкам США принимать купонные платежи от Министерства финансов России даже если такие выплаты будут.

Напоминаем:

Агентство Moody's изменило суверенный кредитный рейтинг РФ с B3 в Ca – теперь Россию отделяет только одна строчка от дефолта.

Выплаты по суверенным облигациям России нерезидентам будут зависеть от санкций, введенных Западом, заявили в Минфине РФ. Это вызвало опасения технического дефолта по поводу еврооблигаций на десятки миллиардов долларов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.

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