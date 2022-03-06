Российский ВТБ банк готовится к выходу из Европы из-за санкций

Российский ВТБ банк, ранее попавший в санкционные списки США, ЕС и Британии, готовится свернуть европейский бизнес и выйти из рынка.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

ВТБ имеет инвестиционно-банковскую операцию в Лондоне и розничный банк в Германии со 160 тысяч клиентов. Однако после санкций и заморозки активов западными странами решил, что не может работать вне России. Кроме того, с 12 марта банк будет отключен от международной платежной системы Swift.

Российский банк уже второй, кто в условиях жестких санкций выходит с европейского рынка и возвращается в РФ – после Сбербанка.

"Мы пытаемся сделать это как можно скорее, но операции в Европе гораздо сложнее, чем в Великобритании", – рассказал изданию один из собеседников, участвующий в планировании выхода банка. "Мы делаем все возможное, чтобы вернуть деньги клиентам".

ВТБ Европа имеет более 4 млрд евро депозитов для преимущественно немецких розничных клиентов, которых совратило предложение банка о выше рыночных процентов.

В европейском направлении банка работают 230 сотрудников во Франкфурте и еще 30 – в Австрии. ВТБ управляет также бизнесом по торговле сырьем в кантоне Цуг (Швейцария), где работают 60 человек.

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Напоминаем:

Финансовые регуляторы в Европе готовятся к выходу российской группы ВТБ с рынка – ранее на него наложили санкции Великобритания, ЕС и США.

Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT, в их числе – ВТБ банк.

Контролируемый российским правительством банк "ВТБ", вероятно, мог избежать санкций Запада, сменив владельцев своей кипрской дочерней структуры в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В четверг президент США Джо Байден объявил о новом пакете санкций против РФ – экспортных ограничениях, санкциях против ВТБ, а также санкциях на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.