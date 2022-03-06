В шаге от дефолта: Moody's снизило рейтинг России до второго самого низкого
Воскресенье, 6 марта 2022, 13:05
Агентство Moody's изменило суверенный кредитный рейтинг РФ с B3 в Ca – теперь Россию отделяет только одна строчка от дефолта.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Moody's.
Кроме того, России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом. Самый низкий возможный рейтинг по оценке агентства – С, и его получают эмитенты, объявившие дефолт.
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