В шаге от дефолта: Moody's снизило рейтинг России до второго самого низкого

Агентство Moody's изменило суверенный кредитный рейтинг РФ с B3 в Ca – теперь Россию отделяет только одна строчка от дефолта.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Moody's.

Кроме того, России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом. Самый низкий возможный рейтинг по оценке агентства – С, и его получают эмитенты, объявившие дефолт.

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