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Российских арбитров не будут назначать на матчи турниров под эгидой УЕФА

Воскресенье, 6 марта 2022, 09:37

УЕФА принял решение не назначать российских арбитров на матчи турниров, проводимых под эгидой организации.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Telegram.

"Раньше ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях", - напомнили в УАФ.

Напомним:

УЕФА отменила спонсорское соглашение с российским "Газпромом" – оно стоит около 40 млн евро за сезон.

Международная федерация футбола и УЕФА отстранили сборные и клубы России по футболу от участия в любых соревнованиях под своими эгидами.

Исполнительный комитет УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга на Стад-де-Франс в Сен-Дени (окрестности Парижа, Франция).

Экономическая правда

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УЕФА футбол Россия

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