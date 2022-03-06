Российских арбитров не будут назначать на матчи турниров под эгидой УЕФА

УЕФА принял решение не назначать российских арбитров на матчи турниров, проводимых под эгидой организации.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Telegram.

"Раньше ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях", - напомнили в УАФ.

Напомним:

УЕФА отменила спонсорское соглашение с российским "Газпромом" – оно стоит около 40 млн евро за сезон.

Международная федерация футбола и УЕФА отстранили сборные и клубы России по футболу от участия в любых соревнованиях под своими эгидами.

Исполнительный комитет УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга на Стад-де-Франс в Сен-Дени (окрестности Парижа, Франция).

Экономическая правда