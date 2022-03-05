Storytel приостановил свою деятельность в РФ

Стриминговый сервис аудиокниг Storytel заявил, что приостанавливает свою деятельность в РФ до дальнейшего уведомления, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента в РФ.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Storytel глубоко обеспокоен нынешней войной в Украине и гуманитарным кризисом, который она влечет за собой. Поэтому Storytel приостановит свою деятельность в России до дальнейшего сообщения, включая прекращение производства всего контента и приобретение нового контента в России.

Storytel вместе с украинским народом, страдающим последствиями войны. Сотрудники Storytel по всему миру стремятся помогать тяжело больным гражданам, и сейчас мы координируем ряд инициатив через нашу организацию в Польше, которая имеет прямую границу с Украиной и напрямую подвергается значительным потокам беженцев.

Storytel и дальше будет внимательно следить и оценивать развитие событий и поддерживать диалог со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.

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Экономическая правда