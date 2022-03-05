Revolut запретил денежные трансферы в России и Беларуси

Финтех-приложение Revolut перестал проводить деньги из Беларуси и России и обратно.

Об этом говорится в сообщении Revolut.

"Мы внимательно следим за ситуацией в России и Беларуси. В свете последних событий решили остановить банковские переводы в/из России и Беларуси с полудня 4 марта", - говорится в сообщении.

Остальные направления переводов открыты.

Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.

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Экономическая правда