Магистральный провайдер Cogent отключает российских операторов от своих сетей
Один из крупнейших магистральных провайдеров – американский Cogent – отключает российских операторов от своих сетей.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца. С Cogent работает "Ростелеком", "ВымпелКом", "МегаФон", "Яндекс" и VK.
Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам", – написал министр.
Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.
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Экономическая правда
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