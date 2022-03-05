Магистральный провайдер Cogent отключает российских операторов от своих сетей

Один из крупнейших магистральных провайдеров – американский Cogent – отключает российских операторов от своих сетей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца. С Cogent работает "Ростелеком", "ВымпелКом", "МегаФон", "Яндекс" и VK.

Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам", – написал министр.

Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.

Читайте также: Обратно в СССР: что потеряли "мирные" россияне за семь дней войны, и это еще не конец

Экономическая правда