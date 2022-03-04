Panasonic приостановила операции с РФ

Panasonic Group заявила о приостановке операций с РФ.

Об этом идет речь в заявлении корпорации.

"Мы очень обеспокоены текущей ситуацией в Украине и хотим выразить глубокие соболезнования всем пострадавшим. Мы надеемся, что мир вернется к миру и безопасности как можно скорее", - сказали в компании.

"Из-за экономических, логистических и других практических проблем мы решили приостановить операции с Россией", - добавили там.

Также группа продолжит мониторинг развития событий и будет оказывать гуманитарную помощь, если это необходимо.

"Как первый шаг мы решили пожертвовать примерно 20 миллионов иен Польскому Красному Кресту, который поддерживает тех, кто эвакуировался в соседнюю Польшу из Украины, а также неправительственной организации Peace Winds Japan, которая оказывает помощь Украине", - резюмировали в Panasonic Group.

Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.

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Экономическая правда