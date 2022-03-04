Grammarly заблокирует российских и белорусских пользователей
Украинский стартап-единорог Grammarly сообщил, что заблокирует своих пользователей из стран-агрессоров России и Белоруссии.
Об этом сообщает Speka.
Так, пользователи сервиса из России и Беларуси больше не смогут использовать продукты Grammarly. Пользователи из других стран будут видеть в продуктах компании информацию о войне в Украине и ресурсы для помощи украинцам, в частности, чернз инициативу "Вернись живым".
Также Grammarly пожертвует 5 млн долларов в пользу организаций и фондов, поддерживающих граждан Украины.
Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.
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Экономическая правда
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