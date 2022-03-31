Нестрашный газовый шантаж и сожженные российские резервы: итоги на экономическом фронте 31 марта

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Спустя более месяца войны россии против Украины агрессор решил "задним числом" изменить ключевые цели своей "военной операции".

Не добившись успехов на киевском направлении и потерпев удары украинского контрнаступления в пригородах столицы, оккупанты начали делать вид, будто взятие Киева вообще не входило в их планы".

Подобную стратегию Россия использует и в своей тактике на экономическом фронте. Так было, когда указом президента российскому минфину и госкомпаниям запретили погашать свои долговые обязательства в иностранной валюте. Это решение могло потенциально вызвать дефолт россии, ведь получение кредиторами рублей вместо долларов и евро было прямым нарушением условий выпуска российских евробондов.

Однако дефолта россии так и не произошло. По меньшей мере, пока. Выплаты по российскому суверенному долгу санкции пока позволяют производить в валюте. Российские компании вообще пошли против воли главы кремля и погасили свои кредитные платежи в иностранной валюте.

И похоже, что подобный "откат" назад ожидает другой шантаж россии — газовый. Кажется, что угрозы кремля не обладают никаким другим эффектом, кроме как показать внутренней аудитории намеки на "величие" россии, которая "заставляет" мир танцевать под свою свирель. Однако это не совсем так.

Газовый "недошантаж"

В этот день глава кремля выступил с решительным заявлением, в котором в очередной раз настоял на том, что "недружественные страны будут платить за российский газ российскими рублями". И не важно, что действующие контракты с "Газпромом" не предусматривают такой валюты оплаты. Также кремль не волнует, что страны ЕС и G7 единогласно высказались, что платить за газ рублями не собираются.

Постороннему наблюдателю может показаться, что москва "стреляет себе в ногу", доставляя больше хлопот своей экономике, чем европейской. Ведь россия вроде бы готова отказаться от поставок газа в обмен на нереалистичные и необоснованные требования. Однако такой взгляд на ситуацию становится ошибочным, как только разобраться в нем несколько подробнее.

Во-первых, схема, по которой западные компании будут покупать российские газы, никак не повлияет на их расчеты: они будут продолжать переводить в россию евро по-прежнему. Денежные средства будут поступать на счет в "Газпромбанке", который будет конвертировать их в рубли и будет переводить "Газпрому".

Во-вторых, в указе путина содержится пункт, который позволит выдавать специальные разрешения на покупку газа за иностранную валюту – некая "страховка" на случай, если кто-то откажется от схемы "расчета рублями".

Так что "шантаж" москвы перекрыть газовый вентиль Европе оказался не таким страшным, как о нем говорили. И вообще новые условия оплаты, на первый взгляд, мало что изменят для европейских импортеров российского газа. Однако это только на первый взгляд.

На самом деле, вся эпопея с требованиями платить за газ в рублях имела одно очень важное последствие: европейцы окончательно поняли, что россия не может быть надежным поставщиком голубого топлива, ведь в любой момент может использовать свое ведущее положение на газовом рынке для терроризирования европейских потребителей.

И хотя страны ЕС продолжат закупать российский газ, однако попытка шантажа очень ускорила наступление того дня, когда энергетический рынок Европы сможет отказаться от услуг россии. И если для экономики ЕС это будет тяжело, однако реалистично благодаря наращиванию поставок газа из других источников, то для России отказ от ее газа станет фатальным для экономики и ее внешнеполитического влияния.

Настоящая цена рубля

Блеф россии в ее требованиях платить за газ в рублях было легко раскусить: без валютных поступлений за голубое топливо нацвалюта агрессора могла обесцениться с невиданной до сих пор скоростью.

После ареста большей части золотовалютных резервов России за рубежом, российский центробанк почти упустил возможность погашать панические настроения на валютном рынке. Функции проведения валютных интервенций центробанк передал на экспортеров, обязав их продавать 80% своей валютной выручки на рынке.

Однако даже столь жесткие валютные ограничения не спасали российскую валюту и заставляли центробанк агрессора распродавать остатки резервов, которые у него оставались после санкций Запада. В частности, речь идет о юане и золоте.

За один месяц войны россии для спасения рубля пришлось сжечь 38,8 млрд долларов своих золотовалютных резервов. Почти 40 миллиардов долларов стоила россии паника на ее валютном рынке из-за санкций Запада и неуверенности состоятельных россиян в завтрашнем дне.

В настоящее время благодаря активным административным ограничениям (например, россияне не могут покупать валюту и снимать ее с валютных депозитов), падению импорта в Россию (из-за выхода с российского рынка сотен западных компаний) и высокие цены на энергоносители рубль даже несколько укрепился.

По состоянию на конец марта за доллар на бирже дают 83 рубля, тогда как в начале месяца курс достигал 153 рублей за доллар.

Однако такой баланс довольно шаток, а обвалить рубль запросто смогут новые санкции Запада против золотых резервов или против торговли ее энергоресурсами.

Без новых ТРЦ и безлимитного мобильного интернета

По состоянию на конец марта большинство крупных западных компаний выразило свое отношение к работе на российском рынке. С теми, кто захотел остаться, ведется ожесточенная борьба активистов, дипломатов и предпринимателей за отказ от России. В то же время в России все чаще проявляются последствия выхода из ее рынка других бизнесов.

Во-первых, негативный эффект испытывают смежные отрасли. Так, например, российские девелоперы сдвигают сроки сдачи новых торговых центров за неимением арендаторов, а основные мобильные операторы экономят оборудование и отказываются подключать безлимитный мобильный интернет новым пользователям.

Во-вторых, крупный бизнес, уже частично ограничивший деятельность в России, вынужден идти на более радикальные шаги тоже в результате санкций.

Автоконцерн Stellantis, три недели назад остановивший экспорт и импорт своей продукции, сегодня сообщил о вынужденном закрытии российского завода из-за нехватки деталей. Концерн производил автомобили Peugeot 408 и Citroen С4, а также мини-фургоны Peugeot, Citroen и Opel. На заводе работает около 2700 сотрудников, последствия для которых пока неизвестны.

Если максимум иностранных ритейлеров уже остановил свою деятельность и вывесил на дверях магазинов знак "закрыто", то в сфере промышленности и ИТ, похоже, еще есть, кому прощаться со страной-агрессором.

К примеру, за последние два дня с российского рынка вышли сразу три строительные компании: датские Aarslef и Velux, а также швейцарская Holcim. Еще семь технологических компаний ограничили для РФ доступ к своим продуктам в сфере полупроводников, средств коммуникации и облачных решений.