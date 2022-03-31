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За місяць центробанк РФ втратив майже 40 мільярдів золотовалютних резервів

Четвер, 31 березня 2022, 18:06 - Ілля Колдомасов

Станом на 25 березня 2022 року міжнародні резерви РФ склали 604,4 мільярдів доларів, скоротившись порівняно з 18 лютого 2022 року на 38,8 мільярдів.

Про це регулятор повідомив на своєму сайті.

Згідно з прес-релізом, основними факторами скорочення резервів були валютні інтервенції, валютне рефінансування, а також переоцінка валютних активів.

Нагадуємо:

Близько половини золотовалютних резервів центробанку заморожено через санкції заходу у відповідь на російське вторгнення в Україну.

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золотовалютні резерви
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