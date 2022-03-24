Націоналізація "дочки" "Газпрому" обійдеться Британії в 4 мільярди фунтів – Bloomberg

Націоналізація "дочки" "Газпрому", компанії Gazprom Marketing & Trading Retail (відома як Gazprom Energy), обійдеться Великій Британії приблизно в 4 млрд фунтів стерлінгів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела на умовах анонімності, оскільки інформація є конфіденційною.

"Платники податків Британії можуть зіткнутися з витратами в мільярди фунтів стерлінгів, якщо уряд в кінцевому підсумку націоналізує підрозділ ПАТ "Газпром", який постачає приблизно п’яту частину комерційного газу в країну", - пише агентство.

За словами джерел, у разі націоналізації компанії уряду, можливо, доведеться запровадити в ній спеціальний режим управління, що змусить його купувати газ та електроенергію для клієнтів за поточними високими цінами, оскільки хеджування підрозділу належить його материнській компанії та не буде передано.

"Одне з ключових питань полягає в тому, що хеджування передається або дотримується для того, щоб підприємства, які підтримують ланцюжок поставок до Британії, не зазнавали сильного цінового шоку", - розповів голова Групи енергоємних користувачів Річард Ліз.

Bloomberg зазначає, що "дочка" "Газпрому" постачає на ринок країни приблизно п'яту частину газу, забезпечуючи ним дві третини великих споживачів, включаючи виробників паперу, сталі та добрив.

У зв'язку з перспективою припинення її діяльності споживачі звернулись до адміністрації прем’єр-міністра Бориса Джонсона з проханням скласти плани надзвичайних ситуацій.

Gazprom Energy заявила, що не знає про будь-які рішення щодо передачі її під контроль уряду, і що через свою материнську компанію вона може "забезпечити весь газ та електроенергію, необхідні для потреб своїх клієнтів на договірних умовах".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що британські держоргани намагаються розірвати зв'язки з Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка постачає понад 20% промислового та комерційного газу в країні.

Уряд Великої Британії готується тимчасово націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у Сполученому Королівстві.

Економічна правда