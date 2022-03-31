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Серийное производство модели российского самолета сдвигается на 1-2 года

Четверг, 31 марта 2022, 20:51 - Илья Колдомасов

Серийное производство российских гражданских самолетов МС-21 сдвинется на один-два года. Это связано с отказом от поставок двигателей американской компании Pratt & Whitney. Их хотят заменить российским.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По данным российского издания Комерсант, пришлось сократить планы по поставке самолета МС-21 в этом году с четырех до двух штук, так как американская компания поставила только два комплекта двигателей. 

Однако, "Ростех" планирует в 2024 году начать поставки МС-21 с российским двигателем ПД-14, но в отрасли эти сроки считают слишком оптимистичными.

Напоминаем:

28 марта истек срок для российских авиакомпаний, которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов. Российские авиакомпании проигнорировали санкции и удержали иностранные самолеты.

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