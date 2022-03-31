В Дія.City уже более 150 резидентов: кто присоединился
К налоговому пространству Дія.City уже присоединились 153 резидента.
Об этом сообщает сервис "Дія" в Telegram.
"Продолжаем строить крупнейший IТ-хаб в Европе. Все больше технологических компаний присоединяются к уникальному правовому и налоговому режиму Дія.City, сегодня уже 153 резидента", - говорится в сообщении.
За последние 2 недели к Дія.City присоединлись
- Luxoft – глобальная компания, создающая высокотехнологичные решения для бизнеса.
- PandaDoc – стартап-единорог, создающий продукт для автоматизации документооборота и отслеживания торговой документации.
- MEGOGO – международный медиасервис для просмотра телевидения, кино, спортивных трансляций, прослушивания аудио.
- Axdraft – SaaS-платформа для автоматизации юридических документов, охватывающая весь жизненный цикл контракта.
- ISSP — международная специализированная компания по кибербезопасности, предоставляющая с 2008 года полный спектр услуг по защите информации и информационных систем.
- Netcracker – ключевой игрок на мировом рынке OSS/BSS, цифровизации, виртуализации и управляемых услуг для поставщиков телекоммуникаций.
- Snap Inc. – международная компания-разработчик, создавшая Snapchat и другие популярные сервисы.
Чтобы присоединиться к Дія.City, нужно подать заявку по ссылке https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/diya-city.
Читайте также: IТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дія.City" и как это может изменить рынок
Напомним:
В Минцифре заявили, что условия правового и налогового пространства Дія.City станут еще проще для IT-компаний.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"