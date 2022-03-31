В Дія.City уже более 150 резидентов: кто присоединился

К налоговому пространству Дія.City уже присоединились 153 резидента.

Об этом сообщает сервис "Дія" в Telegram.

"Продолжаем строить крупнейший IТ-хаб в Европе. Все больше технологических компаний присоединяются к уникальному правовому и налоговому режиму Дія.City, сегодня уже 153 резидента", - говорится в сообщении.

За последние 2 недели к Дія.City присоединлись

Luxoft – глобальная компания, создающая высокотехнологичные решения для бизнеса.

PandaDoc – стартап-единорог, создающий продукт для автоматизации документооборота и отслеживания торговой документации.

MEGOGO – международный медиасервис для просмотра телевидения, кино, спортивных трансляций, прослушивания аудио.

Axdraft – SaaS-платформа для автоматизации юридических документов, охватывающая весь жизненный цикл контракта.

ISSP — международная специализированная компания по кибербезопасности, предоставляющая с 2008 года полный спектр услуг по защите информации и информационных систем.

Netcracker – ключевой игрок на мировом рынке OSS/BSS, цифровизации, виртуализации и управляемых услуг для поставщиков телекоммуникаций.

Snap Inc. – международная компания-разработчик, создавшая Snapchat и другие популярные сервисы.

Чтобы присоединиться к Дія.City, нужно подать заявку по ссылке https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/diya-city.

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Напомним:

В Минцифре заявили, что условия правового и налогового пространства Дія.City станут еще проще для IT-компаний.

Экономическая правда