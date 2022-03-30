Для IT-компаний в Дія.City на период военного положения упростят условия

В Минцифре заявили, что условия правового и налогового пространства Дія.City станут еще проще для IT-компаний.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

Что изменилось:

Критерии резидентства максимально упрощены. На время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов Дія.City, даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата и т.д. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к Дія.City.

Резидентам не нужно будет представлять отчет о соответствии и независимое аудиторское заключение до 1 января года, следующего за мирным годом.

Налоговые условия Дія.City остаются неизменными.

"По таким условиям Дія.City будет работать на период военного положения. Упрощенные критерии распространяются на все компании-резиденты, как на новые, так и на действующие", - объясняют в ведомстве.

Подать заявку, чтобы стать резидентом Дія.City, можно по ссылке https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/diya-city.

А получить консультацию – dc_residency@thedigital.gov.ua.

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Экономическая правда