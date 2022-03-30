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Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро

Среда, 30 марта 2022, 22:28 - Дана Гордийчук

Германия говорит, что Путин согласился получать выплаты за газ от ЕС в евро, но пока не ясно, как такой механизм будет работать.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление правительства Германии.

Правительство Германии заявило в среду, что получило заверения от России, что Европе не придется платить за поставки российского газа в рублях, а для партнеров из ЕС ничего не изменится.

Но это не уступка со стороны России: Путин объяснил, что сумма будет зачислена на счет в "Газпром банк", не попавший под санкции, а затем перечисленный в рублях в Россию. Таким образом, Путин фактически заявил, что европейские компании могут продолжать платить в евро или долларах.

"Шольц не согласился на эту процедуру в разговоре, но попросил письменную информацию, чтобы лучше понять процедуру", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

Позиция, озвученная ранее странами Большой Семерки по поводу невозможностиплатить за российский газ в рублях, распространяется на все страны ЕС.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "Газпрома" и центробанку страны ежемесячно отчитываться о переводе газовых контрактов с ЕС в рубли.

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