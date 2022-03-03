Volkswagen останавливает производство автомобилей в РФ

Автоконцерн Volkswagen объявил о том, что прекращает производство транспортных средств в РФ (Калуга, Нижний Новгород) на фоне российского вторжения в Украину – до последующего сообщения.

Об этом сообщает Volkswagen Group в Twitter.

"Также будет немедленно прекращен экспорт автомобилей в Россию", - говорится в сообщении.

Автоконцерн пообещал выплатить пособие всем пострадавшим вследствие этого решения сотрудникам.

Ранее Porsche и BMW стали последними производителями автомобилей, которые объявили о закрытии заводов в Европе из-за нехватки запчастей из Украины в результате начавшейся россией войны.

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Подробнее о бизнесе, ушедшем из России, читайте в публикации: Обратно в СССР: что потеряли "мирные" россияне за семь дней войны, и это еще не конец

Экономическая правда