Volkswagen останавливает производство автомобилей в РФ
Автоконцерн Volkswagen объявил о том, что прекращает производство транспортных средств в РФ (Калуга, Нижний Новгород) на фоне российского вторжения в Украину – до последующего сообщения.
Об этом сообщает Volkswagen Group в Twitter.
"Также будет немедленно прекращен экспорт автомобилей в Россию", - говорится в сообщении.
Автоконцерн пообещал выплатить пособие всем пострадавшим вследствие этого решения сотрудникам.
Ранее Porsche и BMW стали последними производителями автомобилей, которые объявили о закрытии заводов в Европе из-за нехватки запчастей из Украины в результате начавшейся россией войны.
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Экономическая правда
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