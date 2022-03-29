Шмыгаль оценивает общий ущерб от войны в триллион долларов, а потерю ВВП – в 35%

Сокращение украинской экономики по итогам месяца полномасштабной войны оценивается в 35% и выше, а общий ущерб с учетом будущих периодов достигает триллиона долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что сейчас, когда происходят военные действия плюс не прошел первый шок с начала войны, по нашим оценкам, это колебания 35% и немного выше", – рассказал он. Шмыгаль отметил, что боевые действия ведутся в 10 областях, где расположены предприятия, составлявшие около 50% ВВП страны.

Шмыгаль подчеркнул, что дальнейшее развитие украинской экономики будет зависеть от того, насколько быстро возобновит работу бизнес и что будет происходить в экспортных отраслях, где идет переориентация по морским поставкам на железнодорожные через Восточную Европу.

При этом потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом как уже нанесенных инфраструктуре и экономике разрушений, так и будущих потерь в последующие годы превышают 1 трлн долларов.

Он объяснил, что эта сумма состоит из трех частей:

Первая : прямые инфраструктурные убытки, то есть разрушенные мосты, дороги, жилье, здания. Сейчас эта оценка составляет около 120 млрд долларов, а с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов – более 270 млрд долларов;

Вторая : подсчет потерь украинской экономики, то есть падение ВВП в расчете на месяцы, когда продолжаются боевые действия. Это – недополученная прибыль и не вложенные инвестиции, оцениваемые в 290 млрд долларов;

Третья : потери, полученные в результате уменьшения ВВП в перспективе относительно довоенных планов, ведь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены.

Напоминаем:

Международный валютный фонд считает, что Украина нуждается около 4,8 млрд долларов внешнего финансирования в этом году, а ВВП страны сократится на 10%, если война закончится в ближайшее время. В то же время, Фонд допускает сокращение до -35% в этом году.

Совокупный ущерб Украины в результате решения Россией войны достигает 564,9 миллиарда долларов с учетом потерь гражданского населения, ВВП и инвестиций.

Валовой внутренний продукт Украины в прошлом году достиг 5,5 трлн. грн., а реальный ВВП вырос на 3,4% после года пандемии.