Україна втратила понад 560 мільярдів доларів через російське вторгнення

Зруйнований міст на в'їзді в Ірпінь getty images

Сукупні збитки України внаслідок розв’язання Росією війни сягають 564,9 мільярда доларів з урахуванням втрат цивільного населення, ВВП та інвестицій.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона пояснила, що існує щонайменше два методи підрахунку. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

Наразі найбільше, 119 млрд доларів, Україна втратила в частин інфраструктури. Зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій та аеропорти.

Далі, 112 млрд доларів, Україна втратила від потенційного ВВП у 2022 році. Ще у 90,5 млрд дол оцінюються втрати цивільного населення: 10 млн кв. м житла, 200 тисяч автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб.

Втрати підприємств та організацій оцінюються у 80 млрд доларів, а втрати прямих інвестицій в українську економіку – у 54 млрд доларів.

Ще 48 млрд доларів збитків завдано державному бюджету.

"Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених на активів РФ", – зазначила Свириденко.