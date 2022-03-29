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Fitch отозвал рейтинги росбанков

Вторник, 29 марта 2022, 12:03 - Илья Колдомасов

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков, аффилированных с ними компаний, и их SPV-компаний.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Так, отозваны рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, итд. На момент отзыва рейтинги банков находились на уровне "CC".

Кроме того, отозваны рейтинги швейцарских "дочек" Сбербанка и Газпромбанка, "Сбербанк Лизинга", а также кипрской холдинговой компании Альфа-банка ABH Financial Limited.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России. 

Согласно 4 пакету санкций ЕС против России, с 15 апреля начинает действовать запрет на оказание услуг со стороны европейских кредитно-рейтинговых агентств для любых российских клиентов.

Ранее Fitch Ratings аннулировало рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, подвергшихся санкциям ЕС.

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