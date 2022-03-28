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Fitch отозвал суверенный рейтинг России

Понедельник, 28 марта 2022, 15:46 - Илья Колдомасов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России. 

Об этом сказано в пресс-релизе организации.

"Отзыв произошел по причинам, связанным с санкциями",— отмечается в сообщении.

Напоминаем:

Согласно 4 пакету санкций ЕС против России, с 15 апреля начинает действовать запрет на оказание услуг со стороны европейских кредитно-рейтинговых агентств для любых российских клиентов.

Ранее Fitch Ratings аннулировало рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, подвергшихся санкциям ЕС.

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