Fitch отозвал суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не будет публиковать данные о суверенном рейтинге России.

Об этом сказано в пресс-релизе организации.

"Отзыв произошел по причинам, связанным с санкциями",— отмечается в сообщении.

Напоминаем:

Согласно 4 пакету санкций ЕС против России, с 15 апреля начинает действовать запрет на оказание услуг со стороны европейских кредитно-рейтинговых агентств для любых российских клиентов.

Ранее Fitch Ratings аннулировало рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, подвергшихся санкциям ЕС.