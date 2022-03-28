Минфин объявил очередной аукцион по продаже военных облигаций: детали

Министерство финансов анонсировало на 29 марта очередной аукцион по продаже военных облигаций – привлеченные средства пойдут на обеспечение проведения приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Срок предлагаемых ОВГЗ – 6 месяцев и 1,3 года.

Министерство обнародовало список банков-первичных дилеров и линцензированных брокеров, помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.

Так, инвестировать в военные ОВГЗ от 1000 грн предлагают следующие банки: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Банк Южный.

А также – лицензионные брокеры: ICU, Универ Капитал, Dragon Capital, БТС Брокер.

При этом Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн. ПриватБанк и Кредобанк – в 100 000 грн.

Таскомбанк – 300 000 грн. А ОТП Банк и Райффайзен Банк – 500 000 грн.

Напоминаем:

Аукционы по продаже облигаций традиционно проходят каждый вторник.

С четвертого аукциона по продаже военных облигаций правительство привлекло 4,8 млрд грн на нужды армии.

На третьем аукционе по продаже военных облигаций правительство привлекло 5,4 млрд. грн., в том числе от размещения бумаг номинированных в долларе.

На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд. грн. На первом – еще 8 млрд. грн. Также бумаг на сумму 20 млрд. грн. выкупил Нацбанк.

Всего планируется привлечь 400 млрд. грн. от продажи военных облигаций.

Экономическая правда