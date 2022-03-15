Третій продаж військових облігацій: залучили 5,4 мільярда 

На третьому аукціоні з продажу військових облігацій уряд залучив 5,4 млрд грн, у тому числі від розміщення паперів номінованих у доларі.

Про це відомо з результатів аукціону 15 березня.

Так, інвесторам пропонувалося три випуски облігацій: звичайні внутрішньої держпозики під 10% річних й терміном обігу місяць, від продажу яких залучили 200 млн грн, та ще два випуски військових облігацій.

Щодо останніх, один з випусків номінований у гривні зі ставкою 11%й терміном обігу – рік. Від продажу паперів залучено 4,9 млрд грн.

Інший випуск – доларовий, зі ставкою 3,7%. Від його продажу залучено 349 млн грн (11,9 млн доларів).

Кошти від військових облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

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Мінфін пропонує українцям, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.

На другому аукціоні з продажу військових облігацій до бюджету залучили 6,7 млрд грн. На першому – ще 8 млрд грн. Також паперів на суму 20 млрд грн викупив Нацбанк.

Всього планується залучити 400 млрд грн від продажу військових облігацій.