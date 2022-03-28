Мосбиржа: акции падают, индекс снизился
На Мосбирже после открытия с возможностью торговать всеми российскими бумагами стоимость акций большинства компаний снизилась, а индекс биржи также просел.
Об этом пишет Интерфакс.
По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 2,2%, индекс РТС - на 0,8%. Цены большинства так называемых "голубых фишек" на снизились в пределах 9,2%.
Лидерами падения стали:
- "Северсталь" (-9,2%),
- АФК "Система" (-7,6%),
- "РусГидро" (-7,2%),
- "ФСК ЕЭС" (-7,2%),
- "Интер РАО" (-6,7%),
- "Татнефть" (-6,4%).
В тоже время подорожали акции "ФосАгро" (+20,1%), и "Аэрофлота" (+3%).
По торгам были установлены запреты, в том числе запрет коротких продаж, что не позволяет трейдерам зарабатывать на падении стоимости бумаг. Также были недоступны депозитарные расписки.
Напоминаем:
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу откатом, индекс МосБиржи упал на -3,7%, индекс РТС на 2,7%.
Индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов, после месячного перерыва, вырос на 4,43%. Индекс РТС закончил день падением, снизившись на 9,11%.
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