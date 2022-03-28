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Мосбиржа: акции падают, индекс снизился

Понедельник, 28 марта 2022, 15:05 - Илья Колдомасов

На Мосбирже после открытия с возможностью торговать всеми российскими бумагами стоимость акций большинства компаний снизилась, а индекс биржи также просел. 

Об этом пишет Интерфакс.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 2,2%, индекс РТС - на 0,8%. Цены большинства так называемых  "голубых фишек" на снизились в пределах 9,2%.

Лидерами падения стали:

  • "Северсталь" (-9,2%), 
  • АФК "Система" (-7,6%), 
  • "РусГидро" (-7,2%), 
  • "ФСК ЕЭС" (-7,2%), 
  • "Интер РАО" (-6,7%), 
  • "Татнефть" (-6,4%).

В тоже время подорожали акции "ФосАгро" (+20,1%), и "Аэрофлота" (+3%).

По торгам были установлены запреты, в том числе запрет коротких продаж, что не позволяет трейдерам зарабатывать на падении стоимости бумаг. Также были недоступны депозитарные расписки.

Напоминаем:

Рынок акций РФ завершил торги в пятницу откатом, индекс МосБиржи упал на -3,7%, индекс РТС на 2,7%.

Индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов, после месячного перерыва, вырос на 4,43%. Индекс РТС закончил день падением, снизившись на 9,11%.

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