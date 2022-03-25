Второй день на Мосбирже был не такой радужный: индекс упал, как и большинство компаний

Удар в сердце страны-бензоколонки: Россия теряет добычу нефти Санкции и бойкот международных компаний отрезают русских нефтяников от технологий и не дают работать с новыми скважинами. Почему для нефтегазового сектора РФ последствия от таких мер будут разрушительными? (укр)

Бизнес на крови. Какие международные компании финансируют российскую армию Некоторые компании предприняли показательные шаги по сокращению инвестиций, но полностью свою деятельность в РФ не прекратили. Эти компании в 2021 году заплатили в бюджет "эрефии" 20 миллиардов. Кто является крупнейшим спонсором войны?