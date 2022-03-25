Второй день на Мосбирже был не такой радужный: индекс упал, как и большинство компаний
Пятница, 25 марта 2022, 14:29 -
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу откатом, индекс МосБиржи упал на -3,7%, индекс РТС на 2,7%.
Об этом передает Интерфакс.
Так, лидерами падения стали:
- "Аэрофлот" (-18,2%)
- "Газпром" (-12,2%),
- "Северсталь" (-9,3%),
- "ММК" (-8%), ВТБ (-7,9%),
- "МТС" (-7,3%),
- "Интер РАО" (-7%),
В то же время некоторые компании подорожали, лидерами роста стали
- "ФосАгро" (+9,5%),
- "НОВАТЭК" (+4,2%),
- "Сургутнефтегаз" (+1,5%),
- "Роснефть" (+1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи составил 49,17 млрд рублей.
Напоминаем:
Индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов, после месячного перерыва, вырос на 4,43%. Индекс РТС закончил день падением, снизившись на 9,11%.
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