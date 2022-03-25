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Второй день на Мосбирже был не такой радужный: индекс упал, как и большинство компаний

Пятница, 25 марта 2022, 14:29 - Илья Колдомасов

Рынок акций РФ завершил торги в пятницу откатом, индекс МосБиржи упал на -3,7%, индекс РТС на 2,7%.

Об этом передает Интерфакс.

Так, лидерами падения стали:

  • "Аэрофлот" (-18,2%)
  • "Газпром" (-12,2%), 
  • "Северсталь" (-9,3%), 
  • "ММК" (-8%), ВТБ (-7,9%), 
  • "МТС" (-7,3%), 
  • "Интер РАО" (-7%), 

В то же время некоторые компании подорожали, лидерами роста стали 

  • "ФосАгро" (+9,5%), 
  • "НОВАТЭК" (+4,2%), 
  • "Сургутнефтегаз" (+1,5%), 
  • "Роснефть" (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи составил 49,17 млрд рублей.

Напоминаем:

Индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов, после месячного перерыва, вырос на 4,43%. Индекс РТС закончил день падением, снизившись на 9,11%.

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