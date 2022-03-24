Мосбиржа открылась: ее индекс вырос, как и некоторые акции российских компаний
Четверг, 24 марта 2022, 14:35
Индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов, после месячного перерыва, вырос на 4,43%. Индекс РТС закончил день падением, снизившись на 9,11%.
Об этом передает Коммерсант.
- На торгах были доступны 33 самые ликвидные бумаги. По указанным бумагам был запрет коротких продаж. Так, наибольший рост показали:ФосАгро (+26,62%);
- Татнефть (+20,11%);
- Новатэк (+18,48%);
- ФСК ЕЭС (+17,96%);
- Сургутнефегаз (+17,73%).
А лидерами снижения стали:
- Аэрофлот (–16,44%);
- Интер РАО (–6,94%);
- Транснефть (–6,06%);
- Детский мир (–5,55%);
- ВТБ (–5,52%).
Напоминаем:
Ранее Центробанк России принял решение возобновить торги облигациями федерального займа (ОФЗ) 21 марта на Московской Бирже.
Торги на российском фондовом рынке не проводятся уже три недели. По решению ЦБ Мосбиржа 28 февраля приостановила торговлю ценными бумагами после обрушения 24 февраля в день объявления Россией войны против Украины.
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