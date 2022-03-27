Влияние на "спонсоров" российской войны и заработки "Газпрома": итоги на экономическом фронте 27 марта

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Широкомасштабное вторжение России в Украину стало глобальной экономической проблемой еще с первых часов с начала. Украина была и остается важным игроком на мировых рынках продовольствия, а россия – на рынках энергетического сырья. Поэтому конфликт ударил по наиболее болезненным точкам глобальной экономики.

Кроме страшных последствий, которые война несет украинским городам и их жителям, от нее будут страдать жители других регионов планеты, казалось бы, совсем не связанные с Восточной Европой.

Так, сотни миллионов людей на Ближнем Похожие и на севере Африки из-за отсутствия поставок зерновых из Украины могут оказаться на грани голода. Для остальных стран следствием войны станет стремительное подорожание продуктов питания, а также горючего. Эти процессы могут стать "искрой", которая "подожжет" протестные движения в значительной части развивающихся стран.

Однако даже более чем через месяц после начала войны, глобальности и серьезности ее последствий до сих пор понимают не все. Ряд международных компаний продолжают и дальше вести бизнес в стране-агрессоре так, будто ничего не произошло. Этим они спонсируют российский террор против мирных украинцев, а также гуманитарную катастрофу в городах Украины и развивающихся странах.

Последние спонсоры террора

С начала российского вторжения в Украину более 170 западных компаний объявили о полном прекращении деятельности на территории страны-агрессора, еще около 200 — приостановили работу. Пока временно.

В отдельных случаях такое решение бизнес принимал под влиянием западных санкций, а в других – по солидарности с Украиной. В любом случае временный или постоянный выход компаний с российского рынка нанес экономии агрессора многомиллиардный ущерб в виде недополученных налогов российскому бюджету, которые могли пойти на финансирование убийств украинских детей и уничтожение наших городов.

Российская агрессия против Украины объединила весь цивилизованный мир и цивилизованный бизнес. Однако некоторые компании решили пожертвовать ценностями ради денег, которые они собираются заработать в стране с "отрицательным ростом" экономики.

Так, французская компания "Ашан" вышла с официальным комментарием, в котором заявила, что будет продолжать вести свой бизнес в России на все зверства, которые совершают солдаты агрессора за счет уплаченных "Ашаном" налогов.

"Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы, мы открыты и действуем для гражданского населения", — заявил гендиректор компании Ив Клод.

В своем решении "Ашан" прикрывается "миссией кормить население обеих стран" (Украина и Россия). Так, как будто с выходом компании с российского рынка в России не останется ни одного продуктового магазина и пищевых продуктов в целом.

"Ашан" — не единственная компания, для которой прибыль (которая в случае с россией может оказаться вполне призрачной, ввиду стремительного упадка ее экономики) оказалась дороже репутации.

Эксперты Йельского университета (США) подсчитали, что со времени начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 42 крупных западных компаний решили проигнорировать призывы выйти с российского рынка или хотя бы сократить там свою деятельность.

Большинство таких компаний американские – их оказалось 12. Шесть компаний из перечня зарегистрированы на материковом Китае или в Гонконге, 5 компаний (включая "Ашан") – французские, а еще 3 – тайваньские.

Эти компании продолжают быть самопроизвольными спонсорами российской агрессии против Украины. Однако поток их средств в российский бюджет еще можно урезать. Методы воздействия – от писем граждан до давления на акционеров компаний. Ознакомиться с инструкцией, как каждый может приобщиться к воздействию на спонсоров российской агрессии, можно по ссылке.

Бойкот "свастики" 21 века

Сегодня нежелание компаний хоть как-то ассоциироваться с россией достигло нового уровня.

С третьего марта государственные структуры и СМИ РФ начали массово использовать отметки российской военной техники Z и V как символы полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

Эти же логотипы – особенно буква Z – начали появляться и на митингах, и на сувенирной продукции, и в повседневной жизни как символ поддержки российской агрессии и войны в Украине.

Конечно, весь цивилизованный мир сразу окрестил русскую военную Z со свастикой 21-го столетия. Российские спортсмены при ее демонстрации начали получать международные "дисциплинарки" вплоть до дисквалификаций, а ряд стран, среди которых Литва, Чехия и немецкие федеративные земли Бавария и Нижняя Саксония постепенно вводят общий запрет и наказание за использование российской милитарной символики.

Сегодня к этому осуждению присоединилась и международная компания. Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от своего многолетнего логотипа в виде буквы "Z" лишь бы не ассоциироваться с захватнической политикой путинской россии.

Нового уровня достигло и экономическое дикость РФ. Сотрудники ФСБ россии конфисковали у представителя швейцарского люксового бренда Audemars Piguet в Москве часы на миллионы долларов.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на швейцарские источники, представители МИД Швейцарии считают, что действия российских силовиков – это "произвольный репрессивный ответ на санкции". Компания Audemars Piguet еще 8 марта приостановила экспорт и продажи на российском рынке

Не обошлось и без ограничений работы международных компаний со страной-агрессором. Три крупнейших банка Японии MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp планируют остановить долларовые операции с российским Сбербанком. При чем MUFG Bank (основное банковское подразделение Mitsubishi UFJ Financial Group Inc) скорее всего откажется и от осуществления переводов Сбербанка и в другой иностранной валюте.