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Укр / Рус

Raiffeisen Bank рассматривает возможный выход из РФ

Суббота, 26 марта 2022, 15:34

Raiffeisen Bank International сообщил, что рассматривает вопрос о возможном выходе с российского рынка.

Об этом сообщил НБУ.

Австрийское финучреждение написало об этом Нацбанку Украины, отвечая на его обращение.

Напоминаем:

Ранее Raiffeisen Bank International заявлял, что "оценивает все стратегические варианты" будущего банка в РФ, включая выход из российского рынка.

1 марта Reuters написало со ссылкой на источники, что Raiffeisen рассматривает возможность выхода из России.

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