Raiffeisen не исключает выхода из российского рынка
Raiffeisen Bank International заявил, что "оценивает все стратегические варианты" будущего банка в РФ, включая выход из российского рынка.
Об этом говорится в заявлении банка.
"Война в Украине разрушительно влияет на население и экономику страны. Наши мысли и поддержка со всеми людьми, чья жизнь навсегда трагически изменилась в результате этой войны", - заявили в банке.
"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI (Raiffeisen Bank International) задуматься над своей позицией в России. Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России", – сказал генеральный директор RBI Иоганн Штробл.
В банке добавили, что RBI и его дочерние банки продолжают работать в соответствии с местным и международным законодательством о санкциях.
Напомним:
1 марта Reuters написало со ссылкой на источники, что Raiffeisen рассматривает возможность выхода из России.
Но, как написали росСМИ, президент Raiffeisen Bank International Карл Севельда это опроверг.
Экономическая правда
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