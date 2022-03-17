Raiffeisen не исключает выхода из российского рынка

Raiffeisen Bank International заявил, что "оценивает все стратегические варианты" будущего банка в РФ, включая выход из российского рынка.

Об этом говорится в заявлении банка.

"Война в Украине разрушительно влияет на население и экономику страны. Наши мысли и поддержка со всеми людьми, чья жизнь навсегда трагически изменилась в результате этой войны", - заявили в банке.

"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI (Raiffeisen Bank International) задуматься над своей позицией в России. Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России", – сказал генеральный директор RBI Иоганн Штробл.

В банке добавили, что RBI и его дочерние банки продолжают работать в соответствии с местным и международным законодательством о санкциях.

Напомним:

1 марта Reuters написало со ссылкой на источники, что Raiffeisen рассматривает возможность выхода из России.

Но, как написали росСМИ, президент Raiffeisen Bank International Карл Севельда это опроверг.

Экономическая правда