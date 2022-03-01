Raiffeisen рассматривает выход из РФ в результате войны

Австрийская группа Raiffeisen Bank International рассматривает выход из России – он может стать первым европейским банком, который разорвет связь с агрессором с начала войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников.

Такое решение, которое может привести к выходу одного из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы, неизбежно – оно может быть инициировано, если банку понадобится дополнительный капитал, пояснил один из собеседников.

RBI работает в России уже тридцать лет назад, и его бизнес там – десятый крупнейший в РФ по активам. В то же время второй собеседник сообщил Reuters, что Raiffeisen может выйти как из России, так и из Украины, передав право собственности другому лицу. По его словам, временная приостановка деятельности также является вариантом.

Потенциальная стоимость выхода из России и Украины для Raiffeisen остается непонятной. Оба источника утверждают, что у группы достаточно финансов, чтобы выдержать любое прекращение своих банковских операций.

RBI инвестировал 2,4 млрд евро в свою российскую дочернюю компанию, активы которой к концу прошлого года составляли 11,96 млрд евро.