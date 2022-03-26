Поверили в себя: Мосбиржа проведет торги всеми российскими акциями

Центробанк решил, что до следующих торгов на Московской Бирже будут допущены российские акции, российские корпоративные региональные и муниципальные облигации, а также иностранные акции.

Об это регулятор сообщил в соцсетях.

Ранее были доступны только 33 самые ликвидные бумаги. Как и в предыдущие дни по торгам установлены запреты, в том числе запрет коротких продаж, что не позволяет трейдерам зарабатывать на падении стоимости бумаг.

Напоминаем:

Рынок акций РФ завершил торги в пятницу откатом, индекс МосБиржи упал на -3,7%, индекс РТС на 2,7%.

Индекс Московской биржи по итогам первого дня торгов, после месячного перерыва, вырос на 4,43%. Индекс РТС закончил день падением, снизившись на 9,11%.