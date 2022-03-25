Началась выплата вкладчикам Сбербанка в Украине
С 25 марта 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты средств вкладчикам дочернего для российского "Сбербанка" Международного резервного банка.
Об этом говориться в сообщении фонда.
Возмещение средств вкладчикам производятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов.
Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда.
Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение одного из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Напомним:
Сразу после начала российского вторжения в Украину Нацбанк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем Российской Федерации банки.
Речь идет об АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Фонд гарантирования вкладов физлиц начинает выплаты средств вкладчикам "Проминвестбанка", у которого НБУ отозвал лицензию.
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