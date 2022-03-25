Началась выплата вкладчикам Сбербанка в Украине

С 25 марта 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты средств вкладчикам дочернего для российского "Сбербанка" Международного резервного банка.

Об этом говориться в сообщении фонда.

Возмещение средств вкладчикам производятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов.

Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда.

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение одного из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Напомним:

Сразу после начала российского вторжения в Украину Нацбанк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем Российской Федерации банки.

Речь идет об АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Фонд гарантирования вкладов физлиц начинает выплаты средств вкладчикам "Проминвестбанка", у которого НБУ отозвал лицензию.