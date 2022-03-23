Россия украла лизинговых самолетов на 20 миллиардов долларов

РФ отказывается возвращать западным лизингодателям более 500 самолетов на сумму 20 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, сообщает российское ТАСС.

"Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрировано и имеют сертификат летной годности 111 авиакомпаний", – заявил он.

По словам чиновника, российское правительство еще "должно определиться", что делать авиакомпаниям, которых заставили покинуть самолеты, несмотря на требование лизингодателей вернуть их. Там думают – выкупать украденные самолеты или нет.

Он отметил, что лизингодатели не хотят продавать самолеты российским авиакомпаниям, но при этом лизинговые платежи должны продолжать платить.

Такие переговоры компании пытаются вести, но пока безрезультатно. Уже запросы поступили более чем на 500 наших самолетов иностранного производства. Они [лизингодатели] не смогут их перепродать", – заявил Савельев.

Напоминаем:

Власти Европейского Союза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхование и техобслуживание.

14 марта президент РФ Путин подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев признал, что решение России не отдавать лизинговые самолеты по требованию владельцев является воровством.