"Ми забрали чужу власність": міністр транспорту РФ визнав крадіжку лізингових літаків

Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв визнав, що рішення Росії не віддавати лізингові літаки на вимогу власників є крадіжкою.

Про це він сказав під час засідання комітету Ради Федерації з економічної політики 22 березня.

Так, під час обговрення ситуації з пасажирськими літаками у нього запитали щодо того, чи зможе РФ обслуговувати літаки на Заході, там, де вони обслуговувались раніше.

"Вони (літаки - ред.) не будуть обслужені на Заході, їх навіть не випустять через те, що ми забрали чужу власність", - заявив міністр.

Савельєв розповів, що технічне обслуговування літаків - так звані C-check і D-check - будуть виконуватися на російських підприємствах.

За його словами, за кордон вони більше ніколи не полетять, "лише в дружні країни".

Нагадуємо:

Міжнародний пасажиропотік у російських аеропортах різко скоротився після того, як Євросоюз, кілька сусідніх із ним країн, США та Канада закрили свій повітряний простір для російських літаків.

14 березня президент РФ Путін підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.

Економічна правда