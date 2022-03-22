Отток мозгов и плагиат IKEA: итоги на экономическом фронте 22 марта

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Около месяца назад цивилизационное развитие российской федерации официально развернулось на 180 градусов: вместо движения в направлении прогресса, россия решила вернуться в предыдущие, давно забытые эпохи.

Варварское вторжение в Украину, осада украинских городов и создание искусственной гуманитарной катастрофы невиданного масштаба показали миру настоящее лицо россии. Как следствие, многие международные компании приняли решение выйти с российского рынка и не поддерживать своими налогами дальнейшую агрессию против украинского народа.

И если одним россиянам возвращение в Советский Союз кажется мечтой всей жизни, для других потеря доступа к западным сервисам и товарам стала толчком эмигрировать из страны.

Тысячи молодых прогрессивных россиян уже скоро могут присоединиться к другому классу российского общества, первым понятным, что делать в России нечего — олигархов. Правда, сейчас эти олигархи попали под прицел Запада: по их активам объявили настоящую охоту за молчаливую поддержку войны.

Деньги из банков, россияне из страны

Начало войны против Украины стало настоящим шоком для россиян. Хотя официально большинство населения агрессора поддерживают военные действия против суверенной, независимой страны, однако глубоко внутри понимают последствия таких действий своей власти. Поэтому начали голосовать против войны кошельками.

По итогам февраля 2022 г. объемы вкладов россиян в российских банках уменьшились на 1,2 трлн рублей. Это стало самым большим оттоком средств из банковской системы со времен Мирового финансового кризиса 2008 года.

Для того, чтобы вывести такую значительную сумму депозитов, которая составила 3,5% всех вкладов россиян в банках, населению России понадобилось всего 3 рабочих дня - именно столько времени прошло с начала вторжения до начала марта.

Вероятно, что в марте, когда против России ввели жесткие экономические санкции, а российский центробанк ввел жесткие валютные ограничения, средства из банковской системы потекли с новой силой.

Хотя руководство центробанка России уверяет, что паники на рынке нет, а в последние несколько недель "деньги начали возвращаться на банковские вклады".

Часть денег с банковских счетов в России могли снять российские айтовцы. Особенно после того, как увидели, как с российского рынка стали убегать все компании, являющиеся неотъемлемой частью их быта.

В российской ассоциации электронных коммуникаций заявили, что с территории страны-агрессора уехало около 50-70 тысяч ИТ-специалистов. Кроме того, там ожидают второй волны эмиграции айтовцев на 100 тысяч человек.

Среди этих айтовцев, наверное, были сотрудники российского офиса Google. Компания, которая и дальше работает на территории России и не закрывает там своего офиса, неделями могла вывозить своих работников за границу.

Как именно ИТ-специалисты покидают россия сейчас сказать сложно, поскольку авиасообщения между РФ и цивилизованным миром пока почти нет. Российские авиакомпании не рискуют летать за границу, опасаясь ареста самолетов, требующих обратно западные лизингодатели.

Одна компания Red Wings решила вернуть свои самолеты Airbus, чтобы избежать ареста своих самолетов Sukhoi Superjet во время полетов за границу.

Тем самолетам, которые будут продолжать летать над россией, совершать полеты осталось недолго: мировые производители массово отказывают в поставках новых запчастей. Не завозят на территорию страны-агрессора даже уже предоплаченные.

Охота на олигархов

Пока гражданская авиация России борется за свое выживание и угрожает пассажирам развалом самолетов прямо в полете, на частный авиафлот уже активно охотятся страны Запада.

Остров Мэн, являющийся одной из наиболее популярных юрисдикций для частных самолетов, снял с регистрации 8 воздушных судов российских олигархов, в том числе не попавших под санкции. Среди "счастливчиков" совладелец USM Алишер Усманов, совладелец "Северстали" Алексей Мордашов и владелец клуба "Челси" Роман Абрамович.

Между тем в Финляндии местные власти задержали 21 яхту из-за подозрения, что суда могут принадлежать подсанкционным лицам. Если таможня получит достаточную уверенность в их принадлежности, то ведомство по принудительному взысканию долгов сможет заморозить это имущество.

Чтобы избежать такой судьбы, олигарх Роман Абрамович решил перегнать свои 2 супер-яхты в Турцию, которая не присоединялась к санкциям меры против россии.

Также на Западе активно охотятся за недвижимостью российских олигархов. В частности, в Швейцарии арестовали апартаменты совладельца "Альфа-Банка" Петра Авена. Нейтральная Швейцария является центром управления активами и торговли российскими товарами. По оценкам банкиров, в банках страны сохраняется до 213 млрд долл. российского капитала.

"ИДЕЯ" вместо IKEA и новая свастика вместо кофе

Во вторник, 22 марта, бойкот россии тем или иным образом объявили сразу 6 компаний.

Лидером стала самая болезненная для агрессора сфера – энергетика. Сразу две компании решили не заключать новые контракты на поставку российских энергоресурсов – нидерландская Eneco отказывается от российского газа, а французская TotalEnergies после публичных обвинений не будет закупать российскую нефть. Кроме того, ArcelorMittal SA решил не использовать российскую железную руду и уголь для производства стали.

Также изменения затронули финансовый, фармацевтический и телекоммуникационный рынки РФ. Китайская платежная система Alipay отключила пользователей с картами подсанкционного Сбербанка. Фармкомпания Novartis стала пятой, кто останавливает новые клинические испытания в России, что значительно усложнит выход нового лекарства на российский рынок. Продажи продукции и инвестиции в России остановил японский производитель телекоммуникационного оборудования NEC.

Впервые за последние дни появились и кейсы предательства. Финский производитель шин Nokian Tyres решил не закрывать российский завод, а французский автопроизводитель Renault возобновил работу завода в Москве. С последним вероятно злую шутку сыграли тесные связи с французским правительством.

Транспортная ветвь агрессора тоже сталкивается с проблемами. Так, Siemens приостановил контракт на поставку новых электропоездов "Сапсан" для российской железной дороги.

Судя по всему, импортозамещение в РФ ограничится регистрацией плохих копий мировых торговых марок. За "Дядей Ваней" вместо McDonald's в Роспатенте появились заявки на торговую марку "ИДЕЯ", полностью повторяющую вид бренда IKEA. Воспользовались и остановкой поставок кофе Nespresso компании Nestle – вместо него Роспатент может зарегистрировать товарный знак Nezpresso со свастикой 21-го столетия.