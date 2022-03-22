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Google начал негласно вывозить сотрудников из России – Bloomberg

Вторник, 22 марта 2022, 17:38

Google не закрыла офис в России, но в последние недели начала вывозить сотрудников, которые решили уехать из страны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании. 

Неизвестно, куда релоцируют работников. Представитель Google отказался от комментариев.

В московском офисе Google работало 244 человека. Также, по словам источника, компания вывезла из страны сотрудников киевского офиса, в нём работало около 50 человек.

По внутренним документам Google, с которым ознакомился Bloomberg, компания "работает круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность и другую поддержку" сотрудникам в Украине.

Напоминаем:

3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение "ложных" рекламных сообщений на YouTube с "дезинформацией" о войне России на Украине.

10 марта YouTube полностью приостановил монетизацию для авторов.

18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube "террористическими" из-за распространения на платформе угроз в адрес россиян.

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Google Россия Москва

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