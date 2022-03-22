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Россияне вынесли из банков более триллиона рублей – максимум с 2008 года

Вторник, 22 марта 2022, 08:22
 
vl.ru

Средства физических лиц в российских банках в феврале 2022 года сократились на 1,2 триллиона рублей. Отток средств с вкладов стал рекордным с 2008 года.

Об этом сообщает Центральный банк России.

"В условиях санкций против крупнейших российских банков возник негативный информационный фон, который способствовал повышенному спросу населения на наличность. Речь идет как о рублях, так и о валюте. За февраль средства населения в банках снизились на 1,2 трлн руб. (3,5%)", – заявили в Центробанке.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уверяет, что "в последние две недели деньги возвращаются на срочные вклады".

Экономическая правда

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