"ИДЕЯ": В РФ хотят запустить свой аналог IKEA

Дизайн-студия из Санкт-Петербурга "Люксорта-Сервис" подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ", чтобы запустить аналог ритейлера IKEA в РФ.

Об этом пишет "Бумага" со ссылкой на директора компании Константина Кукоева.

По его словам, его компания пострадала из-за выхода IKEA с российского рынка, поскольку создавала проекты под мебель шведского бренда.

"Сейчас дизайнеры вынуждены искать отечественные аналоги, которые стоят в несколько раз дороже, потому что это не массовое производство. Несколько дней назад Куккоев подал в суд на IKEA", - пишет издание.

"Меня очень расстроило закрытие магазинов IKEA, поэтому я подал на них в суд. В этот период как раз мелькал мем о том, что McDonald's в России - это теперь "Дядя Ваня", а IKEA - "Идея". Соответственно, я подумал, что выиграю деньги и пущу их на создание производства и открытие магазинов "Идея", чтобы в России был аналог IKEA", – заявил Кукоев.

Напомним:

Торговый гигант IКЕА заявил об остановке работы в России и прекращении операции с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.

McDonald’s объявил, что временно закроет 850 точек в России, почти через две недели после того, как российские войска вторглись в Украину.

В России ООО "Русское Поле-Логистик" подало заявку на регистрацию логотипа "Дядя Ваня" – айдентика копирует внешний вид бренда всемирной сети ресторанов McDonald's.

Экономическая правда