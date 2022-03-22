Москве снова удалось произвести выплату по евробондам

Россия провела вторую с момента блокирования ее резервов выплату по суверенным еврооблигациям, что, по меньшей мере, до мая отсрочивает возможный дефолт.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания отметил, что JPMorgan как банк-корреспондент обработал последний российский платеж за долг в долларах. Это означает, что Москва обслуживает свой долг в иностранной валюте и избегает дефолта.

Купон на 66 миллионов долларов по российским государственным облигациям со сроком погашения в 2029 году должен был быть выплачен в понедельник. JPMorgan обработал платеж и передал его дальше банку-платежному агенту Citigroup после получения одобрения Министерства финансов США.

В этом месяце Россия должна выплатить проценты на сумму 549 млн. долларов по своим облигациям в иностранной валюте, а в начале апреля – погашение облигаций на сумму 2 миллиарда долларов.

Инвесторы не уверены, сможет ли страна продолжать выплату долга после 25 мая. В это время потеряет действие исключение из американских санкций, разрешающих выплаты по обязательствам, выпущенным до 1 марта 2022 года.

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Напоминаем:

Министерство финансов РФ сообщило, что платежный агент по еврооблигациям Citibank получил средства для выплат владельцам бондов.

Как объяснял управляющий партнер FinPoint Investment Advisors Сергей Будкин, санкции против российского центробанка и госдолга не распространяются на обслуживание обязательств, выпущенных до 1 марта 2022 года. Следовательно, Минфин США должен был разрешить проведение транзакций.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд дол. В среду государство-агрессор должно было уплатить 117 млн долл. по двум купонам еврооблигаций, невыплата которых (или выплата в рублях, как того хотела РФ), означало бы дефолт России.