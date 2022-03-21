Заводы Метинвеста в Мариуполе и Запорожье законсервировали, остальные в Украине работают

Предприятия группы Метинвест Рината Ахметова в Мариуполе находятся в режиме горячей консервации, горно-обогатительные комбинаты работают дальше.

Об этом сообщила в комментарии ЭП.

А именно, в режиме горячей консервации находятся Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича,

"Запорожсталь", "Запорожкокс", а "Запорожогнеупор" – в режиме временной консервации технологического оборудования.

Авдеевский коксохимический завод подвергся массированному обстрелу, однако сейчас работает в режиме частичной консервации.

Относительно "Азовстали", подвергшейся обстрелам, "в настоящее время полностью установить степень повреждений невозможно". Ранее гендиректор завода сообщил, что завод был постепенно остановлен с началом российского вторжения 24 февраля.

ГОК и другие предприятия группы работают в штатном режиме, зарплаты сотрудникам выплачиваются полностью. В частности, комбинат "Каметсталь" в Каменском, "Покровскуголь" в Покровске и Северный, Центральный и Ингулецкий ГОК.

Напоминаем:

В меткомбинат Азовсталь группы Метинвест Рината Ахметова попало два снаряда, но говорить о том, что комбинат остановлен навсегда еще рано.

Ранее заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов заявил, что ни один местный завод не работает, а завод группы Метинвест "Азовсталь" разбомблен.