Заводы Метинвеста в Мариуполе и Запорожье законсервировали, остальные в Украине работают
Предприятия группы Метинвест Рината Ахметова в Мариуполе находятся в режиме горячей консервации, горно-обогатительные комбинаты работают дальше.
Об этом сообщила в комментарии ЭП.
А именно, в режиме горячей консервации находятся Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича,
"Запорожсталь", "Запорожкокс", а "Запорожогнеупор" – в режиме временной консервации технологического оборудования.
Авдеевский коксохимический завод подвергся массированному обстрелу, однако сейчас работает в режиме частичной консервации.
Относительно "Азовстали", подвергшейся обстрелам, "в настоящее время полностью установить степень повреждений невозможно". Ранее гендиректор завода сообщил, что завод был постепенно остановлен с началом российского вторжения 24 февраля.
ГОК и другие предприятия группы работают в штатном режиме, зарплаты сотрудникам выплачиваются полностью. В частности, комбинат "Каметсталь" в Каменском, "Покровскуголь" в Покровске и Северный, Центральный и Ингулецкий ГОК.
Напоминаем:
В меткомбинат Азовсталь группы Метинвест Рината Ахметова попало два снаряда, но говорить о том, что комбинат остановлен навсегда еще рано.
Ранее заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов заявил, что ни один местный завод не работает, а завод группы Метинвест "Азовсталь" разбомблен.
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