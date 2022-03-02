Танкеры с российским СПГ отменяют свои заходы в британские порты
Танкер "Федор Литке", плывущий под кипрским флагом, отменил свое мероприятие в британский порт, несмотря на то, что запрет на посещение британских портов касается исключительно российских кораблей.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает издание, танкер перевозил в Британию сжиженный природный газ (СПГ) из российского Ямала.
Ранее министр транспорта Британии призвал местные порты не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом. Этот запрет не распространялся на корабли, перевозящие товары из России или в Россию. Несмотря на это, кипрский "Федор Литке" решил отменить свой заход в британский порт.
Кроме "Федор Литке" еще не менее 6 других танкеров, следующих из России в Северную Европу, просигналили по дальнейшим указаниям. Это значит, что они просят своих операторов указать точное место доставки груза.
Накануне стало известно о стремительном падении спроса на нефть. Крупнейшие потребители российской нефти бойкотируют и фактически подвергли санкциям в индивидуальном порядке.
Экономическая правда
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