Танкеры с российским СПГ отменяют свои заходы в британские порты

Танкер "Федор Литке", плывущий под кипрским флагом, отменил свое мероприятие в британский порт, несмотря на то, что запрет на посещение британских портов касается исключительно российских кораблей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, танкер перевозил в Британию сжиженный природный газ (СПГ) из российского Ямала.

Ранее министр транспорта Британии призвал местные порты не предоставлять доступ к любым судам под российским флагом. Этот запрет не распространялся на корабли, перевозящие товары из России или в Россию. Несмотря на это, кипрский "Федор Литке" решил отменить свой заход в британский порт.

Кроме "Федор Литке" еще не менее 6 других танкеров, следующих из России в Северную Европу, просигналили по дальнейшим указаниям. Это значит, что они просят своих операторов указать точное место доставки груза.

Накануне стало известно о стремительном падении спроса на нефть. Крупнейшие потребители российской нефти бойкотируют и фактически подвергли санкциям в индивидуальном порядке.

Экономическая правда